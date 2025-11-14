XSMT 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 14/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 14/11. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 14/11 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ đảm nhận quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi xác định trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Khi đi nhận thưởng, cần mang theo CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để được kiểm tra và xác nhận thông tin.

- Lưu ý, vé trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị để lĩnh giải.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Trung, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách sau để nhận giải:

- Đổi tại đại lý vé số địa phương: Cách này giúp tiết kiệm thời gian và công sức vì không cần đi xa. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ cho đại lý khi nhận thưởng.

- Đổi tại công ty Xổ số Kiến thiết: Áp dụng cho các giải có giá trị lớn, đảm bảo an toàn và không mất phí giao dịch. Địa chỉ cụ thể được in ngay trên tấm vé trúng thưởng.

