XSMT 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 16/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 16/11. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 16/11 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) được đảm nhận quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung (XSMT) được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng phải được giữ trong tình trạng nguyên vẹn, không rách, không dán lại và không bị mất góc.

- Người chơi cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân lên mặt sau vé để xác nhận quyền sở hữu.

- Có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT in trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến lĩnh thưởng, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc hộ chiếu.

- Với các giải trên 10 triệu đồng, người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được quay bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào 17h15 hằng ngày – thời điểm quen thuộc với nhiều người chơi.

- Ngoài ra, bạn có thể chọn nhận kết quả qua tin nhắn từ tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ tính phí.

- Để xem nhanh, chính xác và miễn phí, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn – trang cập nhật KQXSMT liên tục và uy tín.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.