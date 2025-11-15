XSMT 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 15/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 15/11. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 15/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 15/11 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được đảm nhận quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể nhận giải theo hai hình thức tiện lợi sau:

- Nhận thưởng tại đại lý vé số: Phù hợp với các giải nhỏ, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, bạn sẽ cần trả một khoản phí đổi thưởng theo quy định của đại lý.

- Nhận thưởng tại công ty Xổ số Kiến thiết: Thích hợp với giải lớn, đảm bảo an toàn và không mất phí. Thông tin địa chỉ đổi thưởng được in trực tiếp trên tấm vé.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày – khung giờ cố định mà đông đảo người chơi thường xuyên theo dõi.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, nhưng hình thức này sẽ phát sinh phí.

- Nếu muốn xem nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn, nơi cập nhật KQXSMT liên tục và đáng tin cậy.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.