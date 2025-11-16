XSMT 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 17/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 17/11. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 17/11 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhận quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung (XSMT) quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng phải được giữ nguyên vẹn, không rách, không dán vá hay mất góc.

- Người chơi cần điền đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau vé để xác nhận quyền sở hữu.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại công ty XSKT in trên vé hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đi nhận thưởng, người chơi cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc hộ chiếu.

- Các giải thưởng trên 10 triệu đồng yêu cầu người trúng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần chú ý, thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để làm thủ tục. Quá thời hạn trên, vé trúng sẽ mất giá trị.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người trúng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ.

