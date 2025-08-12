XSMT 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/8/2025

Xổ số truyền thống ngày 13/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMT thứ 4 ngày 13/8. KQXSMT hôm nay thứ 4. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online thứ 4 ngày 13/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay thứ 4 ngày 13/8/2025 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được luân phiên quay số mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) thêm phần sôi động hơn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho người trúng trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ được gia hạn cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng. Thông tin này thường được cập nhật cùng các kênh trực tiếp KQXS để người chơi dễ dàng nắm bắt.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Vé hợp lệ phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết, có thông tin khớp với ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng trùng với một trong các giải theo kết quả quay số do Công ty XSKT công bố. Ngoài ra, vé cần giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa, và vẫn trong thời hạn đổi thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

