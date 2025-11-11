XSMT 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 12/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 12/11. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 12/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 12/11 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 10/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 10/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 10/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 10/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 10/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 9/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 9/11/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 8/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 8/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 7/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 7/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/11/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được đảm nhận quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung sẽ được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Để được nhận thưởng, vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, vé cần còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số.

- Trường hợp vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn có thể xác định rõ thông tin trúng thưởng, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra và thẩm định. Sau khi xác minh, công ty sẽ quyết định việc chi trả hoặc từ chối trả thưởng tùy theo mức độ hợp lệ của vé.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Bạn có thể truy cập trang web vtcnews.vn hàng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

- Ngoài ra, người chơi có thể xem kết quả ngay trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn in trên tờ vé số; chỉ sau 2–3 phút, hệ thống sẽ gửi bảng kết quả đầy đủ về máy.

- Bên cạnh đó, kết quả XSMT cũng được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc YouTube vào lúc 17h15 mỗi ngày, giúp bạn dễ dàng theo dõi và kiểm tra vé trúng thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.