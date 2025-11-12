XSMT 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 13/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 13/11. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 13/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 13/11 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung sẽ công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ đảm nhận quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung bởi đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung sẽ quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi xác định trúng thưởng, người chơi có thể trực tiếp đến trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc đại lý vé số được ủy quyền gần nhất để tiến hành nhận giải.

- Khi đến lĩnh thưởng, cần mang theo CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác theo yêu cầu của đơn vị trả thưởng để được xác minh thông tin.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết dưới bất kỳ hình thức nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Truy cập vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Trung (XSMT) với thông tin chính xác, rõ ràng và đầy đủ.

- Người chơi cũng có thể nhận kết quả qua tin nhắn SMS, chỉ cần soạn theo cú pháp hướng dẫn trên vé số và chờ vài phút để hệ thống gửi kết quả về điện thoại.

- Ngoài ra, bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả XSMT trên các kênh truyền hình hoặc YouTube vào lúc 17h15 hằng ngày để tiện theo dõi và dò số trúng thưởng.

