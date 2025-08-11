XSMT 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/8/2025

Xổ số truyền thống hôm nay ngày 12/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMT thứ 3 ngày 12/8. KQXSMT mới nhất thứ 3. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online thứ 3 ngày 12/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay thứ 3 ngày 12/8/2025 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 10/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 10/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 10/8/2025, cập nhật KQXSMT Chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 10/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 10/8/2025.

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 9/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 9/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/8/2025.

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 8/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 8/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/8/2025.

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 7/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 7/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/8/2025.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên quay số mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tổ chức ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) thêm sẽ sôi động hơn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả cho người trúng thưởng trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời hạn trả thưởng sẽ được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng XSMT ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé.

- Việc đổi thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng, tuy nhiên sẽ bị trừ một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy chính sách của từng đại lý.

- Nếu lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không phát sinh thêm bất kỳ loại phí nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.