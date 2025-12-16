XSMT 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 16/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 16/12. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 16/12 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) được quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) được quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải duy nhất, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, giá trị 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, 45 giải khuyến khích được trao cho các vé chỉ sai duy nhất 1 số so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tiến hành quay số và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào khung giờ 17h15 mỗi ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả minh bạch và kịp thời.

- Ngoài hình thức xem truyền hình, người chơi còn có thể tra cứu kết quả XSMT thông qua dịch vụ nhắn tin tổng đài, tuy nhiên sẽ phải thanh toán thêm phí theo quy định của nhà mạng.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa nắm bắt kết quả nhanh chóng, chính xác, người chơi có thể truy cập website vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín cập nhật kết quả xổ số miền Trung hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.