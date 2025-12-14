XSMT 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 14/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 14/12. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 14/12 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ được quay thưởng xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, không bị rách, không thiếu góc và không có dấu hiệu chỉnh sửa hay chắp nối.

- Người trúng cần ghi đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào mặt sau của tờ vé theo yêu cầu.

- Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, hoặc tại các chi nhánh và văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người chơi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Trường hợp giá trị giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người trúng thưởng cần ghi nhớ thời hạn nhận giải là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả xổ số. Trong khoảng thời gian này, người chơi phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng; quá hạn, vé trúng sẽ không còn hiệu lực.

- Phía công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng giải và tiến hành chi trả đầy đủ số tiền trúng thưởng trong vòng 5 ngày, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ

