XSMT 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 11/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 11/12. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 11/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 11/12 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tham gia quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được mở thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ thực hiện quay số XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được tổ chức quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

- Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai phương thức nhận giải dưới đây:

- Bạn có thể mang vé đến các đại lý vé số tại địa phương. Cách này rất tiện lợi vì gần nhà và xử lý khá nhanh, tuy nhiên bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ cho dịch vụ đổi thưởng.

- Hoặc, người chơi có thể đến trực tiếp công ty XSKT theo đúng địa chỉ in trên vé. Đây là lựa chọn phù hợp cho những giải có giá trị cao, vừa an toàn hơn vừa không mất phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Tấm vé hợp lệ để nhận thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, đồng thời toàn bộ thông tin trên vé – từ kỳ quay, ngày mở thưởng đến dãy số dự thưởng – phải trùng khớp với kết quả chính thức do Công ty XSKT công bố. Vé cũng cần giữ nguyên hiện trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào. Ngoài ra, người chơi phải mang vé đi đổi trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định để đảm bảo quyền lợi.

