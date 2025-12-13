XSMT 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 13/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 13/12. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 13/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 13/12 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được giữ nguyên vẹn, không rách, không mất góc hay chắp vá.

- Điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân vào mặt sau của tờ vé.

- Người chơi có thể nhận thưởng trực tiếp tại trụ sở công ty XSKT ghi trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện ở miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận thưởng, cần xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay và phát trực tiếp trên truyền hình địa phương, bắt đầu từ 17h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc giúp người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng.

- Bên cạnh việc xem trên tivi, bạn cũng có thể nhận kết quả bằng cách nhắn tin tới tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh phí.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật kết quả kịp thời, người chơi có thể truy cập trang web vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, cho phép theo dõi KQXSMT hàng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.