XSMT 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/8/2025

Xổ số truyền thống hôm nay ngày 11/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMT thứ 2 ngày 11/8. KQXSMT mới nhất thứ 2. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online thứ 2 ngày 11/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay thứ 2 ngày 11/8/2025 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) luân phiên quay số mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) thêm sôi động hơn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt: Chỉ 1 giải duy nhất với giá trị lên tới 2 tỷ đồng dành cho vé trúng đủ 6 số.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

- Ngoài ra, có 9 giải phụ đặc biệt cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- Thêm 45 giải khuyến khích cho vé sai đúng 1 số ở bất kỳ hàng nào của giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Đổi vé số trúng thưởng XSMT ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết nơi phát hành vé.

- Đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người ưu tiên vì tính nhanh gọn và tiện lợi, nhưng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé, thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy quy định của từng đại lý.

- Nếu đến công ty xổ số kiến thiết nhận giải, bạn sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng) và không phải chi thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

