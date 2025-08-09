XSMT 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/8/2025

XSMT Chủ nhật ngày 10/8. KQXSMT mới nhất Chủ nhật. Xổ số truyền thống hôm nay ngày 10/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Xổ số miền Trung mới nhất Chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online Chủ nhật ngày 10/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 - KQXSMT Chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT được quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) luân phiên mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sôi động hơn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối với giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.- Bên cạnh đó, 45 giải khuyến khích được trao cho vé chỉ sai đúng 1 số ở bất kỳ hàng nào của giải Đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực và truyền hình trực tiếp trên đài địa phương lúc 17h15. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng và minh bạch.

- Ngoài xem trên tivi, bạn có thể đăng ký nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài – tiện lợi nhưng sẽ mất một khoản phí dịch vụ nhỏ.

- Nếu muốn tra cứu miễn phí, nhanh và chính xác, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn, trang tin uy tín cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.