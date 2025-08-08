XSMT 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/8/2025

XSMT thứ 7 ngày 9/8. KQXSMT mới nhất thứ 7. Xổ số truyền thống hôm nay ngày 9/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online thứ 7 ngày 9/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay thứ 7 ngày 9/8/2025 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ sôi động hơn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

– Người chơi nên chú ý rằng thời gian hợp lệ để nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được công ty giải quyết.

– Về phía đơn vị phát hành, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo mật thông tin của người trúng giải và đảm bảo việc chi trả được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15. Đây là khung giờ quen thuộc được nhiều người chơi đón chờ để theo dõi kết quả một cách minh bạch và kịp thời.

- Ngoài việc xem qua tivi, bạn cũng có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài – tiện lợi nhưng cần lưu ý là sẽ mất một khoản phí dịch vụ nhỏ.

- Để tiết kiệm chi phí mà vẫn theo dõi kết quả nhanh chóng và chính xác, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn. Đây là trang thông tin đáng tin cậy, giúp bạn tra cứu miễn phí kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày một cách dễ dàng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.