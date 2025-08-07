XSMT 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/8/2025

XSMT thứ 6 ngày 8/8. KQXSMT mới nhất thứ 6. Xổ số truyền thống hôm nay ngày 8/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online thứ 6 ngày 8/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay thứ 6 ngày 8/8/2025 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 6/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 6/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 6/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 6/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 6/8/2025.

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 5/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 5/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 5/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 5/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 5/8/2025.

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 4/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 4/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 4/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 4/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 4/8/2025.

- KQXS miền Trung trực tuyến ngày 3/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 3/8/2025

Kết quả xổ số MT chính xác ngày 3/8/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 3/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 3/8/2025.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ sôi động với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng XSMT lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng xổ số, bạn có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để lĩnh giải, hoặc chọn đổi thưởng tại các đại lý gần nơi sinh sống để tiết kiệm thời gian di chuyển.

- Nhiều người thường ưu tiên các đại lý được ủy quyền chính thức để quá trình nhận thưởng diễn ra nhanh gọn hơn. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây, bạn sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy thuộc vào đại lý và khu vực.

- Nếu muốn nhận đủ số tiền trúng thưởng (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có), không mất thêm chi phí nào khác, thì đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết là phương án tối ưu.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý thời hạn nhận giải là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị và không được giải quyết.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng giải và tiến hành chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.