XSMT 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 12/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 12/3. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 12/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 12/3 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tổ chức tại Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tiến hành quay thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tiếp tục quay số tại các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số tại các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Tờ vé dùng để nhận thưởng phải là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ. Các thông tin trên vé cần trùng khớp với kỳ quay thưởng, ngày mở thưởng và có dãy số dự thưởng khớp với một trong các giải đã được công bố trong kết quả quay số.

- Đồng thời, vé phải còn nguyên vẹn về hình dạng và kích thước ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Ngoài ra, tờ vé vẫn phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định của công ty xổ số.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay thưởng. Nếu quá thời gian này mà người trúng giải chưa đến nhận tiền, tờ vé sẽ hết giá trị và không được giải quyết lĩnh thưởng.

- Theo quy định, công ty xổ số sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ nhận thưởng hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế các công ty xổ số kiến thiết thường xử lý nhanh chóng để người trúng giải sớm nhận được tiền thưởng.

