XSMT 8/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 8/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 8/3. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 8/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 8/3 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 6/3/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 6/3/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 6/3/2026, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 6/3, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 6/3/2026.

- Dò số miền Trung ngày 5/3/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 5/3/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 5/3/2026, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 5/3, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 5/3/2026.

- Dò số miền Trung ngày 4/3/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 4/3/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 4/3/2026, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 4/3, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 4/3/2026.

- Dò số miền Trung ngày 3/3/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 3/3/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 3/3/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 3/3, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 3/3/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tiến hành quay thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tiếp tục quay số ở các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, tính từ khi tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ người trúng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể mang vé số đến đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận thưởng.

- Hình thức nhận tiền tại đại lý vé số được nhiều người lựa chọn vì nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, người nhận thưởng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ, thường khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy từng đại lý.

- Nếu đến công ty xổ số kiến thiết để lĩnh thưởng, người trúng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không phải trả thêm phí dịch vụ như khi đổi thưởng tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.