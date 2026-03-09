XSMT 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 9/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 9/3. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 9/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 9/3 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được tiến hành quay thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng ở các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được tiếp tục quay số ở các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán tiền thưởng cho người trúng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và yêu cầu nhận thưởng hợp lệ.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến tờ vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Tờ vé trúng thưởng phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết và các thông tin in trên vé cần trùng khớp với kỳ quay thưởng tương ứng. Ngoài ra, dãy số trên vé phải trùng với một trong các giải đã được công bố trong kết quả quay thưởng.

- Bên cạnh đó, vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và vẫn còn trong thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.