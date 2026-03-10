XSMT 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 10/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 10/3. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 10/3 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) quay ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tiếp tục quay số ở các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nhất để làm thủ tục nhận tiền thưởng.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường lựa chọn đổi thưởng tại các đại lý được công ty xổ số ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, khi nhận tiền theo cách này, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng nơi.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng thưởng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi đã trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé trúng thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, các thông tin trên vé cần phù hợp với kỳ quay thưởng tương ứng. Đồng thời, dãy số in trên vé phải trùng khớp với một trong những giải thưởng đã được công bố trong bảng kết quả.

- Ngoài ra, tờ vé phải còn nguyên trạng, không bị rách nát, tẩy xóa hay chắp nối. Vé cũng phải còn trong thời hạn nhận thưởng, tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực nhận thưởng.

