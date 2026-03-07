XSMT 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 7/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 7/3. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 7/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 7/3 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được tổ chức do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được tiến hành quay thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng ở các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được quay ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được tiếp tục quay số ở các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt (6 chữ số) chỉ có 1 giải duy nhất, giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số) gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số) có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số) gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số) có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số) gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số) có 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 chữ số) gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải tám (2 chữ số) có tổng cộng 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Bên cạnh các giải thưởng chính, xổ số miền Bắc còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể mang vé số đến các đại lý vé số gần nơi ở hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận giải.

- Đổi thưởng tại đại lý vé số thường được nhiều người lựa chọn vì thủ tục nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, khi nhận tiền theo hình thức này, người trúng thưởng sẽ cần trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý, thường dao động khoảng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng nơi.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Đồng thời, người nhận giải cũng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào như khi đổi thưởng tại đại lý.

