XSMT 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 7/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 7/11. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 7/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 7/11 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ được công bố từ Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ đảm nhận quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, XSMT sẽ được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng

Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng cùng dãy số trúng được công bố chính thức. Ngoài ra, tờ vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa, và đặc biệt phải nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định để được công nhận giá trị.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp xổ số phải hoàn tất việc chi trả trong tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng. Thông thường, các công ty xổ số kiến thiết luôn nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý để người trúng thưởng nhận giải nhanh chóng và thuận tiện nhất.

