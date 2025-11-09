XSMT 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 9/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 9/11. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 9/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 9/11 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được đảm nhận quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, XSMT sẽ được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng

Người trúng thưởng cần lưu ý rằng vé số chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số hoặc ngày kết thúc thời hạn lưu hành vé. Sau khi quá thời hạn 30 ngày, mọi vé trúng thưởng sẽ hết hiệu lực và không được chấp nhận để nhận giải.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền của công ty xổ số kiến thiết.

- Với các giải thưởng giá trị nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý là lựa chọn thuận tiện và nhanh chóng, tuy nhiên người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng từ 0,5% đến 1%, tùy từng đại lý.

- Đối với giải thưởng có giá trị lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để nhận toàn bộ số tiền (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có), không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa.

