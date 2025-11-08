XSMT 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 8/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 8/11. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 8/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 8/11 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ được công bố do Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được đảm nhận quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay do Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, XSMT sẽ được quay do Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng

Để nhận thưởng, vé số phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có thông tin, dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng chính thức. Đồng thời, tờ vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định mới được công nhận giá trị.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Vé trúng thưởng có thể lĩnh tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý xổ số ủy quyền của công ty.

- Đối với giải thưởng nhỏ, người chơi có thể nhận tiền trực tiếp tại các đại lý, giúp tiện lợi và nhanh chóng, nhưng sẽ phải trả phí hoa hồng dao động khoảng 0,5% – 1% tùy từng địa điểm.

- Với giải thưởng lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để nhận đủ giá trị trúng thưởng (sau khi trừ thuế nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng giải.

