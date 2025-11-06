XSMT 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 6/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 6/11. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 6/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 6/11 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT được công bố từ Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhận quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT mở thưởng với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, XSMT được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể mang vé đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Nếu muốn nhận thưởng nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể đến đại lý đổi vé trúng thuộc hệ thống của công ty. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây, bạn sẽ cần trả một khoản phí nhỏ, thường từ 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng điểm đổi.

- Trong trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người chơi sẽ được lĩnh trọn giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế theo quy định) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được công nhận để nhận giải.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng tối đa là 05 ngày kể từ khi công ty nhận được yêu cầu lĩnh thưởng của người trúng. Tuy nhiên, các công ty xổ số kiến thiết luôn cố gắng xử lý nhanh chóng, hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn nhất để người trúng thưởng sớm nhận được phần thưởng của mình.

