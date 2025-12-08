XSMN 8/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 8/12. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 8/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 8/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 8/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng, phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết quả để làm thủ tục nhận giải.

- Về phía Công ty XSKT, đơn vị này phải đảm bảo giữ kín thông tin cá nhân của người trúng và thực hiện chi trả giải thưởng đầy đủ trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể truy cập vtcnews.vn hằng ngày để cập nhật kết quả XSMN một cách miễn phí, nhanh và chính xác.

- Ngoài ra, việc theo dõi trực tiếp trên truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày cũng rất tiện lợi, chỉ cần kiểm tra đúng đài đang quay thưởng.

- Nếu muốn trải nghiệm thực tế hơn, bạn có thể đến trường quay để xem quá trình quay số và kiểm tra kết quả, đồng thời nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết khi trúng giải.

