XSMN 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 5/12. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 5/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 5/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 5/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng xổ số miền Nam sẽ do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ quay xổ số miền Nam.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể nhận giải trực tiếp tại trụ sở Công ty XSKT phát hành vé hoặc qua các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam.

- Lĩnh thưởng tại đại lý tiện lợi và nhanh chóng, nhưng người chơi cần trả phí hoa hồng, thường dao động 0,5%–1% tùy từng nơi.

- Khi đến trực tiếp công ty, người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị giải (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi đi nhận thưởng, bạn cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: CMND/Căn cước, Sổ hộ khẩu mang tên, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay, giấy ủy quyền hợp lệ cũng phải được mang theo.

- Đối với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

