XSMN 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 7/12. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 7/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 7/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 7/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) quay do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể tới trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành hoặc các đại lý ủy quyền trong khu vực miền Nam để nhận giải.

- Lựa chọn nhận thưởng qua đại lý giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện, nhưng sẽ phát sinh phí hoa hồng từ 0,5%–1% tùy từng nơi.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty, người chơi sẽ được lĩnh đủ số tiền giải (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không tốn thêm chi phí nào khác.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để theo dõi kết quả XSMN nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Xem trực tiếp chương trình quay số trên truyền hình lúc 16h15 hàng ngày, nhớ kiểm tra đài phát để chọn kênh phù hợp.

- Bạn cũng có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số và dò kết quả, sau đó đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.