XSMN 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 30/11. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 30/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 30/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 30/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 28/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 28/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 28/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 28/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 28/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 27/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/11/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 26/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/11/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 25/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/11/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số bởi 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số bởi 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi nhận thưởng, bạn cần mang theo CCCD/CMND hoặc các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của công ty để hoàn tất thủ tục.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé; quá thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận nhận giải dưới bất kỳ hình thức nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Hằng ngày, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn để cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh chóng và chính xác.

- Người chơi cũng có thể tra cứu kết quả ngay trên điện thoại bằng cách soạn tin theo cú pháp in trên vé; chỉ sau vài phút, hệ thống sẽ gửi kết quả về máy.

- Bên cạnh đó, kết quả XSMN còn được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình và kênh YouTube vào lúc 16h15 mỗi ngày, giúp bạn theo dõi kết quả ngay trong thời gian thực.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.