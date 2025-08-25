XSMN 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 26/8. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 26/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 26/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 26/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp XSMN được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Do 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay XSMN.

- Thứ Năm: Lịch XSMN được ghi nhận bởi 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN thêm sôi động hơn với 4 đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng đủ 6 chữ số.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng khi trúng 5 chữ số.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải Năm: 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải cho vé trúng 4 chữ số.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng, áp dụng cho vé trúng 4 chữ số.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng, dành cho vé trúng 3 chữ số.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng cho vé trúng 2 chữ số.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ Đặc biệt cho vé trúng 5 số cuối cùng của giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người chơi trúng thưởng có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé hoặc thông qua đại lý được ủy quyền trong khu vực để nhận giải.

- Việc đổi thưởng tại đại lý mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi, nhưng sẽ phát sinh phí hoa hồng từ 0,5% đến 1%, tùy từng nơi.

- Nếu nhận thưởng tại Công ty XSKT, bạn sẽ được chi trả đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.