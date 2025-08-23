XSMN 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 24/8. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 24/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 24/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 24/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp xổ số miền Nam sẽ được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Lịch xổ số miền Nam sẽ được ghi nhận bởi 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Người chơi xổ số miền Nam sẽ được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam thêm sẽ sôi động hơn với 4 đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể cập nhật kết quả xổ số miền Nam trực tiếp trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vtcnews.vn để xem nhanh, chính xác và miễn phí.

- Ngoài ra, người chơi có thể tra cứu bằng tin nhắn SMS theo cú pháp in trên vé số. Lưu ý, hình thức này sẽ tính phí cho mỗi tin nhắn.

- Bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp chương trình quay thưởng trên truyền hình vào lúc 16h15. Hãy kiểm tra trước đài mở thưởng trong ngày để chọn đúng kênh.

- Hoặc đến trực tiếp trường quay để chứng kiến quy trình quay số và công bố kết quả. Nếu trúng thưởng, bạn có thể đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục.

- Công ty XSKT có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người trúng và chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng trong tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.