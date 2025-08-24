XSMN 25/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 25/8. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 25/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 25/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 25/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp XSMN sẽ được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay XSMN.

- Thứ Năm: Lịch XSMN sẽ được ghi nhận bởi 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN sẽ được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN thêm sẽ sôi động hơn với 4 đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể nhận giải trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé hoặc thông qua đại lý được ủy quyền trong khu vực miền Nam.

- Đổi thưởng tại đại lý thường là giải pháp nhanh gọn và thuận tiện, nhưng bạn sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5% đến 1%, tùy thuộc vào từng địa điểm.

- Ngược lại, nếu đến Công ty XSKT, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không mất thêm khoản phí nào khác.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người tham gia cần chú ý thời gian lĩnh thưởng: phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả, tại công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền.

- Đơn vị XSKT có nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng và hoàn tất việc chi trả giải thưởng đầy đủ trong thời hạn tối đa 5 ngày sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ.

