XSMN 18/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 18/8. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXSMN hôm nay ngày 18/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 18/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 18/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của xổ số miền Nam (XSMN) sẽ bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ tham gia quay số XSMN giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch XSMN sẽ ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN sẽ được nhận kết quả từ ba đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần quay XSMN sẽ khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng xổ số miền Nam

Khi sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn nhiều cách để nhận giải.

Một lựa chọn phổ biến là đến các đại lý vé số gần nơi bạn sinh sống để đổi thưởng. Cách này nhanh chóng, tiện lợi, tuy nhiên bạn sẽ cần trả một khoản phí hoa hồng nhỏ cho đại lý.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp công ty XSKT được in trên vé số để lĩnh thưởng. Với các giải có giá trị lớn, đây là cách an toàn và không mất phí. Trước khi đi nhận, hãy nhớ dò số miền Nam thật kỹ để chắc chắn về kết quả trúng thưởng.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể theo dõi KQXSMN hôm nay ngay trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập website vtc.vn để tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác và miễn phí.

- Một cách khác là tra cứu bằng tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn in trên vé số. Tuy nhiên, hình thức này sẽ mất một khoản phí cho mỗi tin nhắn gửi đi.

- Bạn cũng có thể xem trực tiếp chương trình quay thưởng trên truyền hình vào lúc 16h15 hằng ngày, hoặc đến tận trường quay để theo dõi quá trình mở thưởng. Nếu trúng, có thể lĩnh giải ngay tại công ty XSKT tổ chức quay số.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.