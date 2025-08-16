XSMN 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 17/8. Xem quay số trực tuyến chủ nhật. KQXSMN hôm nay ngày 17/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 17/8 - Kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 17/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 15/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 15/8/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 14/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 14/8/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 13/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 13/8/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 13/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 13/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 12/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/8/2025

KQXS mới nhất ngày 12/8/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/8/2025.

Lịch quay trực tiếp XSMN mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của xổ số miền Nam (XSMN) bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tham gia quay số XSMN giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch XSMN ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN sẽ nhận kết quả từ ba đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: XSMN sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần quay XSMN khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng xổ số miền Nam

- Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn hai cách để nhận giải:

- Bạn có thể đến các đại lý vé số tại địa phương để đổi thưởng. Cách này tiện lợi và nhanh chóng, không cần đi xa đến công ty xổ số, nhưng sẽ phải trả một khoản phí giao dịch cho đại lý.

- Hoặc bạn có thể trực tiếp đến công ty XSKT theo địa chỉ in trên vé số. Với những giải thưởng giá trị lớn, cách này an toàn hơn và không mất phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ theo dõi kết quả xổ số ba miền mà không bị gián đoạn, nhà nước đã quy định thời gian quay thưởng cụ thể.

- Xổ số miền Nam (XSMN) thường quay từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày, với kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay xong. Người chơi có thể xem trực tiếp XSMN để nắm bắt kết quả nhanh chóng.

- Xổ số miền Trung (XSMT) quay từ 17h15 đến 17h35, còn xổ số miền Bắc (XSMB) diễn ra từ 18h15 đến 18h35, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Lưu ý, người chơi chỉ nên dò kết quả tại đài mình mua vé, tránh dùng số XSMT để tra cứu ở XSMB hay XSMN.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.