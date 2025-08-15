XSMN 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 16/8. Xem quay số trực tuyến thứ 7. KQXSMN hôm nay ngày 16/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 16/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 16/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem lại thống kê xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 14/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 14/8/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 13/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 13/8/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 13/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 13/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 12/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/8/2025

KQXS mới nhất ngày 12/8/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 11/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 11/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 11/8/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 11/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 11/8/2025.

Lịch quay trực tiếp XSMN mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của xổ số miền Nam (XSMN) bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tham gia quay số XSMN giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch XSMN ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN sẽ nhận kết quả từ ba đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: XSMN sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần quay XSMN khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi biết kết quả xổ số hôm nay, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Khi đến nhận thưởng, cần xuất trình Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác theo yêu cầu của Công ty XSKT.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ mất giá trị và không được giải quyết dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số ba miền mà không bị gián đoạn, nhà nước đã quy định thời gian quay thưởng cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam (XSMN) thường bắt đầu quay từ 16h15 đến 16h35 hàng ngày. Kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi nắm bắt nhanh chóng.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả được cập nhật ngay khi kết thúc mỗi kỳ quay. Điều này đảm bảo người chơi không phải chờ lâu để biết kết quả.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc (XSMB) diễn ra từ 18h15 đến 18h35. Đây là kỳ quay nhận được nhiều sự quan tâm vì là nhà đài cuối cùng trong ngày, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn.

- Lưu ý: Người chơi chỉ nên dò kết quả tại đài mà mình mua vé, tránh dùng số dự thưởng của XSMT để tra cứu ở bảng kết quả XSMB hoặc XSMN.

