XSMN 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 15/8. Xem quay số trực tuyến thứ 6. KQXSMN hôm nay ngày 15/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 15/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 15/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem lại thống kê xổ số miền Trung các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 13/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 13/8/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 13/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 13/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 12/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 12/8/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 11/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 11/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 11/8/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 11/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 11/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 10/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 10/8/2025

Xem nhanh kết quả xổ số miền Nam ngày 10/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/8/2025.

Lịch tra cứu KQXS miền Nam mới nhất

- Thứ 2: Tuần mới của XSMN sẽ được khởi động với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ được tiếp nối lịch quay số trúng thưởng xổ số miền Nam, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ 4: xổ số miền Nam sẽ được diễn ra với sự góp mặt của ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng, tiếp tục tạo cơ hội trúng thưởng giữa tuần.

- Thứ 5: Lịch xổ số miền Nam sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ 6: Người chơi xổ số miền Nam được nhận kết quả từ ba đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ được trở nên sôi động hơn khi có đến bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Tuần quay xổ số miền Nam sẽ được khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, đem đến cơ hội may mắn cho ngày cuối tuần.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Khi nhận thưởng, cần mang theo Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác theo yêu cầu của Công ty XSKT.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ mất giá trị lĩnh thưởng và không được giải quyết dưới bất kỳ hình thức nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để dò số miền Nam với tốc độ cập nhật nhanh chóng và độ chính xác cao.

- Bạn cũng có thể kiểm tra kết quả trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp in trên vé số; sau 2–3 phút, hệ thống sẽ gửi kết quả trực tiếp về máy.

- Ngoài ra, kết quả XSMN còn được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 hàng ngày trên các kênh truyền hình hoặc qua nền tảng Youtube.

