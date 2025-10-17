XSMN 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 18/10. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 18/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 18/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 18/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ bởi 3 đài gồm Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ bởi 3 đài gồm Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được tổ chức quay số bởi 3 gồm đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ bởi 3 đài gồm An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam mở thưởng bởi 3 gồm đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ bởi 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ bởi 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hay sửa chữa, và vẫn nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng phần hư hại không ảnh hưởng đến việc xác định kết quả trúng thưởng, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và quyết định việc chi trả giải thưởng dựa trên kết quả xác thực.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Có 01 giải Đặc biệt gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải Nhất, mỗi giải 30 triệu đồng, dành cho vé trúng đủ 5 chữ số.

- 10 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng, với vé trúng 5 chữ số theo kết quả.

- 20 giải Ba, giá trị 10 triệu đồng cho mỗi vé trúng 5 chữ số.

- 70 giải Tư, mỗi giải 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 chữ số.

- 100 giải Năm, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 4 chữ số.

- 300 giải Sáu, mỗi giải 400.000 đồng, với vé trúng 4 chữ số.

- 1.000 giải Bảy, mỗi giải 200.000 đồng, cho vé trúng 3 chữ số.

- 10.000 giải Tám, mỗi giải 100.000 đồng, áp dụng cho vé trúng 2 chữ số cuối.

- 09 giải Phụ Đặc biệt, dành cho vé trúng 5 số cuối trùng với giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích, áp dụng cho vé sai duy nhất 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

