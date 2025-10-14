XSMN 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 14/10. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 14/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 14/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 14/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được quay thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN được tổ chức quay số do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN tiến hành quay thưởng do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được quay số do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN khép lại tuần với kết quả đến do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến đại lý được ủy quyền hoặc công ty xổ số kiến thiết để thực hiện thủ tục nhận giải. Cả hai hình thức đều đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho người chơi.

- Nếu muốn nhận tiền nhanh và thuận tiện, bạn có thể đến đại lý đổi thưởng trực thuộc công ty xổ số. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây, người trúng sẽ cần trả phí hoa hồng khoảng 0,5% – 1% tùy theo từng địa điểm.

- Trong khi đó, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải được phát hành chính thức bởi Công ty Xổ số kiến thiết, đồng thời có thông tin trùng khớp với kỳ quay số mở thưởng tương ứng. Các con số dự thưởng trên vé cần khớp hoàn toàn với kết quả trúng thưởng do công ty công bố. Ngoài ra, vé phải được giữ nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá và còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định hiện hành.

