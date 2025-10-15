XSMN 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 15/10. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 15/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 15/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 15/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN sẽ do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: XSMN được tổ chức quay số do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần được giữ nguyên vẹn, không bị rách, nhàu nát, tẩy xóa hay dán ghép, đồng thời phải thể hiện rõ ràng các con số dự thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận để đổi thưởng.

- Người trúng có thể nhận thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn cá nhân. Trường hợp vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó trong cùng một lần lĩnh thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp và có thông tin trùng khớp với kỳ quay số tương ứng. Các dãy số dự thưởng trên vé phải trùng hoàn toàn với kết quả trúng do công ty công bố. Đồng thời, vé cần được bảo quản nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa hay dán ghép và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

