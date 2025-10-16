XSMN 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 16/10. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 16/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 16/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 16/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do 3 đài gồm Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN sẽ do 3 đài gồm Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: XSMN được tổ chức quay số do 3 gồm đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ do 3 đài gồm An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng do 3 gồm đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ do 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ do 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, nhàu, tẩy xóa hay dán ghép, đồng thời các con số dự thưởng trên vé cần hiển thị rõ ràng.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chấp nhận để đổi thưởng.

- Người trúng có thể nhận giải bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn. Nếu vé trúng nhiều giải, toàn bộ giá trị các giải sẽ được chi trả trong cùng một lần nhận thưởng.

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định của thể lệ tham gia dự thưởng. Thời gian trả thưởng tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

