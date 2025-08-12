XSMN 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/8/2025

Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 4 ngày 13/8. Theo dõi xổ số MN trực tuyến thứ 4. KQXSMN hôm nay ngày 13/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 13/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 13/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem lại KQXSMN các kỳ trước

Lịch tra cứu KQXS miền Nam mới nhất

- Thứ 2: Tuần mới của xổ số miền Nam (XSMN) sẽ khởi động với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ tiếp nối lịch quay số XSMN, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ 4: XSMN sẽ diễn ra với sự góp mặt của ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng, tiếp tục tạo cơ hội trúng thưởng giữa tuần.

- Thứ 5: Lịch XSMN sẽ ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ 6: Người chơi XSMN nhận kết quả từ ba đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN sẽ trở nên sôi động hơn khi có đến bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Tuần quay số XSMN sẽ khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, đem đến cơ hội may mắn cho ngày cuối tuần.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn về hình dạng, kích thước và dãy số, không bị rách, chắp vá, sửa chữa hay tẩy xóa, đồng thời vẫn trong thời hạn đổi thưởng theo quy định (30 ngày kể từ ngày mở thưởng).

Nếu vì nguyên nhân khách quan khiến vé bị rách nhưng phần rách không làm ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty XSKT sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối trả thưởng cho người chơi. Người tham gia có thể xem kết quả vé số hôm nay để đối chiếu trước khi mang vé đi lĩnh thưởng.

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng cần được bảo quản nguyên vẹn như ban đầu, còn đủ hình dạng, kích thước, số dự thưởng rõ ràng, không rách, chắp vá, tẩy xóa hay bị chỉnh sửa.

- Thời gian đổi thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Người trúng có thể lựa chọn nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy nhu cầu cá nhân.

- Nếu một tấm vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận đầy đủ giá trị của tất cả các giải tương ứng.

