XSMN 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/8/2025

Trực tiếp xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 10/8. Theo dõi xổ số MN trực tuyến Chủ nhật. KQXSMN ngày 10/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN Chủ nhật ngày 10/8 - Kết quả xổ số MN chính xác Chủ nhật ngày 10/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay Chủ nhật

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở màn tuần mới với ba đài tham gia quay thưởng gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre lần lượt tiến hành công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN) trong ngày hôm nay.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) được tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng trong lịch quay số.

- Thứ 5: Lịch xổ số miền Nam (XSMN) được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận cùng tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày thứ sáu đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, hứa hẹn nhiều giải thưởng hấp dẫn.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) trở nên sôi động hơn khi có đến 4 đài cùng mở thưởng, đó là: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Khép lại tuần quay xổ số miền Nam (XSMN) là 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang đến cơ hội may mắn cuối tuần cho người chơi.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMN

Người trúng xổ số có thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả hoặc ngày vé hết hạn lưu hành để làm thủ tục nhận giải. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được chi trả.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: 1 giải duy nhất cho vé trúng đủ 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải dành cho vé trúng đủ 5 số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 số.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng, áp dụng cho vé trúng 4 số.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng, dành cho vé trúng 3 số.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng, áp dụng cho vé trúng 2 số.

Ngoài ra, còn có 09 giải phụ đặc biệt cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; và 45 giải khuyến khích dành cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn), mỗi giải 6 triệu đồng.

