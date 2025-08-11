XSMN 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/8/2025

Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 3 ngày 12/8. Theo dõi xổ số MN trực tuyến thứ 3. KQXSMN ngày 12/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 12/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 12/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Tuần mới của xổ số miền Nam (XSMN) khởi động với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre tiếp nối lịch quay số XSMN, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ 4: XSMN diễn ra với sự góp mặt của ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng, tiếp tục tạo cơ hội trúng thưởng giữa tuần.

- Thứ 5: Lịch XSMN ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ 6: Người chơi XSMN sẽ nhận kết quả từ ba đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN trở nên sôi động hơn khi có đến bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Tuần quay số XSMN khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, đem đến cơ hội may mắn cho ngày cuối tuần.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện việc trả thưởng cho người trúng giải trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh, thời hạn chi trả sẽ kéo dài cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra quyết định giải quyết cuối cùng.

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên tình trạng ban đầu, còn đủ hình dạng và kích thước, số dự thưởng rõ ràng, không bị rách, dán, tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời điểm này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được thanh toán.

- Người trúng thưởng có thể nhận giải một lần dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu cá nhân.

- Nếu một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận toàn bộ các giải thưởng tương ứng.

