XSMN 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/8/2025

Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 7 ngày 9/8. Theo dõi xổ số MN trực tuyến thứ 7. KQXSMN ngày 9/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 9/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 9/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở màn tuần mới với ba đài tham gia quay thưởng gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ lần lượt tiến hành công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN) trong ngày hôm nay.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng trong lịch quay số.

- Thứ 5: Lịch xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận cùng tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày thứ sáu sẽ đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, hứa hẹn nhiều giải thưởng hấp dẫn.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ trở nên sôi động hơn khi có đến 4 đài cùng mở thưởng, đó là: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Khép lại tuần quay xổ số miền Nam (XSMN) sẽ là 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang đến cơ hội may mắn cuối tuần cho người chơi.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMN

Người chơi có thể nhận thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số hoặc từ ngày vé hết hạn lưu hành. Sau thời gian này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết trao thưởng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, bạn có thể nhận giải theo một trong hai cách dưới đây:

- Đến các đại lý vé số tại địa phương để đổi thưởng. Cách này nhanh gọn, phù hợp nếu bạn trúng giải nhỏ. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thanh toán một khoản phí dịch vụ nhất định tùy theo chính sách của từng đại lý.

- Nhận thưởng tại Công ty Xổ số Kiến thiết được in trên tờ vé số. Đây là lựa chọn an toàn cho các giải lớn, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa và không phải trả bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

