XSMN 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/8/2025

Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 2 ngày 11/8. Theo dõi xổ số MN trực tuyến thứ 2. KQXSMN ngày 11/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 11/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 11/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem lại KQXSMN các kỳ trước

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) mở màn tuần mới với ba đài tham gia quay thưởng gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre lần lượt tiến hành công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN) trong ngày hôm nay.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng trong lịch quay số.

- Thứ 5: Lịch xổ số miền Nam (XSMN) ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận cùng tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày thứ 6 đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, hứa hẹn nhiều giải thưởng hấp dẫn.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) thêm sôi động hơn khi có đến 4 đài cùng mở thưởng, đó là: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Khép lại tuần quay xổ số miền Nam (XSMN) là 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, mang đến cơ hội may mắn cuối tuần cho người chơi.

Thời gian trả thưởng XSMN

Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng giải trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ được kéo dài cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết cuối cùng.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: Chỉ có 1 giải, dành cho vé trùng khớp đủ 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng cho vé trúng đủ 5 số.

- Giải Nhì: 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng, cũng dành cho vé trúng 5 số.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải Năm: 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải cho vé trúng 4 số.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng, dành cho vé trúng 4 số.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng cho vé trúng 2 số.

- Giải phụ đặc biệt: 09 giải, mỗi giải 50 triệu đồng cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt.

- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của giải Đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm ngàn).

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.