XSMN 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/8/2025

Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 6 ngày 8/8. Theo dõi xổ số MN trực tuyến thứ 6. KQXSMN ngày 8/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 8/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 8/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem lại KQXSMN các kỳ trước

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: XSMN sẽ được mở màn tuần mới với ba đài tham gia quay thưởng gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ 3: Ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ lần lượt tiến hành công bố kết quả XSMN trong ngày hôm nay.

- Thứ 4: XSMN sẽ được tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng trong lịch quay số.

- Thứ 5: Lịch XSMN sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận cùng tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Kết quả XSMN ngày thứ sáu sẽ đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, hứa hẹn nhiều giải thưởng hấp dẫn.

- Thứ 7: XSMN sẽ trở nên sôi động hơn khi có đến 4 đài cùng mở thưởng, đó là: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ nhật: Khép lại tuần quay số XSMN sẽ là 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang đến cơ hội may mắn cuối tuần cho người chơi.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Để được nhận thưởng, vé số phải là loại do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin rõ ràng và trùng khớp với kỳ quay số cũng như dãy số trúng giải.

- Vé số phải còn nguyên trạng, không rách, không chỉnh sửa, không có dấu hiệu tẩy xóa hay hư hỏng làm ảnh hưởng đến tính xác thực. Ngoài ra, người trúng thưởng cần mang vé đến đổi trong thời gian quy định; quá thời hạn sẽ không được giải quyết việc trả thưởng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Nếu bạn trúng thưởng xổ số miền Nam, có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau để nhận giải:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số gần nơi bạn sinh sống. Đây là cách tiện lợi, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Tuy nhiên, khi đổi tại đại lý, bạn sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ nhỏ tùy theo quy định của từng nơi.

- Nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết được ghi rõ trên vé số. Hình thức này phù hợp với các giải thưởng có giá trị cao vì đảm bảo an toàn, minh bạch và bạn sẽ không mất phí đổi thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.