XSMB 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 30/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 30/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 30/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 28/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 27/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 27/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 25/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 25/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) do đài Bắc Ninh (XSBN) mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay số xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) do Đài Thái Bình (XSTB) quay thưởng.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

- Để bảo vệ quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc trong tình trạng nguyên vẹn, tránh bị rách, nhòe mực hay chỉnh sửa con số. Vé còn rõ ràng, không hư hỏng sẽ giúp việc xác minh giải thưởng diễn ra nhanh chóng và chính xác.

- Ngược lại, nếu vé bị biến dạng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, khả năng được công nhận trúng thưởng sẽ giảm, thậm chí có thể không đủ điều kiện nhận giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả chính xác.

- Ngoài việc xem trực tiếp, người chơi còn có thể tra cứu kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, nhưng phương thức này thường phải trả phí dịch vụ.

- Để cập nhật kết quả miễn phí và đáng tin cậy, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin uy tín, giúp bạn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc mỗi ngày nhanh chóng và thuận tiện.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.