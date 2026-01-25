XSMB 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 25/1. Kết quả xổ số miền Bắc ng2ày 25/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 25/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 25/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc do đài Bắc Ninh (XSBN) mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay số xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc do Đài Thái Bình (XSTB) quay thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể làm thủ tục nhận tiền tại Công ty xổ số phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền. Vé trúng phải còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa, không chỉnh sửa và chỉ được lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Với những giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng giải sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên giá trị tiền thưởng, đúng quy định hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Xổ số miền Bắc (XSMB) có nhiều đài tham gia quay thưởng, nhưng mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất mở thưởng theo lịch cố định. Cụ thể: Thứ Hai và Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

Trong ngày được phân công quay số, đài xổ số sẽ phát hành vé trên địa bàn miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phát hành vé đúng ngày mở thưởng của mình, không phát hành sang các ngày khác theo quy định.

