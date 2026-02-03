XSMB 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 3/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 3/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 3/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 1/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 31/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 30/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 30/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 29/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần đặc biệt chú ý đến việc bảo quản vé số. Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, không bị rách, nhòe mực hay có dấu hiệu chỉnh sửa thông tin.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định, quyền lĩnh thưởng có thể không được chấp nhận dù kết quả trúng đã xác định. Vì vậy, hãy cất giữ vé cẩn thận từ thời điểm mua cho đến khi công bố kết quả để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Nhằm giúp người chơi theo dõi kết quả xổ số ba miền một cách liền mạch và thuận tiện, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam là khu vực mở thưởng sớm nhất, diễn ra trong khoảng từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Sau đó, xổ số miền Trung bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35. Kết quả các giải sẽ được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt thông tin mà không phải chờ đợi lâu.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, được quay trong khung giờ từ 18h15 đến 18h35. Đây là đợt quay muộn nhất trong ngày nên thường nhận được nhiều sự quan tâm của người chơi.

Lưu ý: Vé số thuộc đài nào thì chỉ đối chiếu kết quả của đúng đài đó. Người chơi không nên dùng vé số miền Trung để dò tại bảng kết quả xổ số miền Bắc hoặc ngược lại để tránh nhầm lẫn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.