XSMB 29/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/9/2026 - XSMB ngày 29 tháng 9

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Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026

XSMB 29/9 - Xổ số miền Bắc 29/9. KQXSMB hôm nay 29/9/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15 bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN). Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/9/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 29/9 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

Kết quả XSMB ngày 29/09/2026 Đang tải kết quả...

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/9/2026, xổ số miền Bắc thứ Hai hằng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/9/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Nam Định (XSND).

- Chủ nhật: Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Để hoàn tất thủ tục nhận thưởng XSMB, người trúng cần mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ theo quy định của đơn vị trả thưởng.

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp công ty xổ số kiến thiết kiểm tra tính hợp lệ của vé, xác minh người nhận giải và hoàn tất việc chi trả nhanh chóng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng theo đúng quy định.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Ngay sau khi mua vé xổ số miền Bắc, người chơi nên giữ vé ở nơi khô ráo, tránh làm gấp, rách, thấm nước hoặc để mờ các thông tin in trên vé. Đây là yếu tố quan trọng để tờ vé đủ điều kiện xác minh khi lĩnh thưởng.

Trong trường hợp vé bị tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng khiến không thể kiểm tra tính hợp lệ, đơn vị phát hành có quyền từ chối chi trả giải thưởng theo quy định. Vì vậy, việc bảo quản cẩn thận tờ vé cho đến khi kết thúc thời hạn lĩnh thưởng sẽ giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của người chơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số hôm nay tại 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.